Мистерията продължава. Три години без следа за убийството на Алексей Петров
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Телефонът му още не е разкодиран
Райнхолд Меснер бе заподозрян за убийството на брат си
Бившият премиер имал намерение да извади документи за злоупотребите на кръга "Орион"
Знакови убийства. Мафиотски войни. Опустошителни природни бедствия. Зловещи семейни драми. Кървави катастрофи. Обири като на кино. Какво е продължение...
Героите от тласкача "Найден Киров" 4 ч гасят пожара на круизния кораб