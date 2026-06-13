Премахнах привилегиите на бившите ректори
Ще свием с 500 студенти приема си тази година, но не заради имиджа, а по демографски причини Намалих заплатата си и тази на ръководството с около 40...
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Ще свием с 500 студенти приема си тази година, но не заради имиджа, а по демографски причини Намалих заплатата си и тази на ръководството с около 40...
Възможно е Стопанската академия в Свищов да стане филиал, примерно, на Русенския университет. Това каза просветният министър Тодор Танев, попитан за к...
Назначеният от МОН служебен ректор на Стопанската академия в Свищов проф. Иван Върбанов ще опита днес отново да влезе в кабинета си. Вчера той се опит...
Изборът на 35-годишната проф. Теодора Димитрова отиде в съда Изборът на 35-годишния ректор на Стопанската академия в Свищов проф. Теодора Димитрова р...