Ноу хау в "Столипиново": Следят с дронове за купен вот
Пловдивската полиция демонстрира как се работи иновативно
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Пловдивската полиция демонстрира как се работи иновативно
Защо се допуска това?
На терен са 13 самосвала и 5 фадроми
След визитата в Столипиново главният прокурор и пловдивските му домакини се разходиха в "Капана"
Противно на очакванията хората гласуват с машини
Рефат е бил един от милионите работници на временна заетост
Тенденцията за слаба избирателна активност се запазва през последните няколко вота
Историята на Даяна, която стана Евгения
Атрактивната визия на младежа бе допълнена от чалма
Пловдивската прокуратура по петите на търговци на гласове
Гласуваме за президента“, категоричен беше Кирчо, който явно не знаеше, че днес избираме парламент
МВР предприе действия и удвои присъствието на полицаи и жандармерия в "Столипиново"
Между жилищните блокове в Столипиново се появи ферма за отглеждане на животни
От спешна помощ установили починал на място мъж с прободна рана в областта на врата
Пласьорът снабдявал "Столипиново"
Огънят обхваща вече и жилищни постройки
Събарянето на незаконните къщи ще продължи напролет
500 недоволни от полицейската акция роми се събраха в махалата, искат оставката на военния министър Каракачанов
Голяма група роми са се събрали около 2 къщи на улица „Крайречна" в пловдивския квартал „Столипиново", където предстои събарянето на две незаконно изг...
Първа осъдителна присъда срещу каналджии произнесе пловдивският районен съд, съобщава bTV. Четирима жители на гетото „Столипиново" и техен афганистанс...