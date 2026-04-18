Ноу хау в "Столипиново": Следят с дронове за купен вот

Пловдивската полиция демонстрира как се работи иновативно срещу онези, които си позволяват да газят изборните права на гражданите и изборното законодателство.

В деня преди изборите обстановката в ромският квартал “Столипиново” в града под тепетата се следи от служителите с дронове.

На територията на цялата област също се работи с безпилотните летателни апарати, като се облитат и други големи махали.

Дрон на “Гранична полиция” със служители, които са командировани в пловдивската дирекция на МВР, в момента оглеждат с дрон района на карловското село Розино, съобщиха местни медии, цитирани от "Лупа".

