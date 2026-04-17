Изложба разкрива богатството на племенната култура на Индия в Стара Загора

Изложбата „Един район, един продукт – племенни артефакти на Индия“ беше открита в Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Събитието се организира от Посолството на Индия в София в сътрудничество с Индологическа фондация „Изток-Запад“ и Регионалната библиотека.

Диана Атанасова, началник на отдел „Култура“ към Община Стара Загора, благодари на организаторите за гостуването. „Стара Загора е град с богата хилядолетна история и смятам, че е точното място за представянето на тази изложба. Надявам се, че и в бъдеще ще имаме честта да се докосваме до вашето древно културно наследство“, заяви тя. Атанасова подчерта още, че Посолството на Индия може да разчита на подкрепата на Общината за реализирането на бъдещи съвместни инициативи.

Директорът на библиотеката Надежда Груева представи Сони Дахия, втори секретар в Посолството на Индия в Република България, и изрази благодарност за осъществяването на събитието. В своето изказване Сони Дахия подчерта нарастващия интерес на българската публика към индийското изкуство и занаяти. Тя отбеляза, че подобни инициативи разкриват богатото културно разнообразие и традиционното майсторство на Индия, като същевременно допринасят за укрепването на културните връзки между Индия и България.

Експозицията е част от инициативата One District One Product (ODOP) на Република Индия и представя богатото културно наследство на над 700 официално признати племенни общности в страната. Всяка от тях съхранява уникални художествени традиции, езици и обичаи, намерили израз в разнообразни ръчно изработени артефакти.

Жителите и гостите на Стара Загора могат да разгледат изложбата до 7 май 2026 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

