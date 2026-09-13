Пулев постави конкретна цел пред Китай: Повече инвестиции и повече търговия
Стокообменът е надхвърлил 2,5 млрд. долара само за първите четири месеца на 2026 г., а София и Пекин търсят нови мащабни проекти
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Стокообменът е надхвърлил 2,5 млрд. долара само за първите четири месеца на 2026 г., а София и Пекин търсят нови мащабни проекти
Иновациите, дигитализацията и IT сектора са ни приоритет, каза Богданов
През 2021 г. Турция планира да увеличи взаимния стокообмен до пет милиарда долара
Достига близо 287 млн. щатски долара, заяви министърът на икономиката Емил Караниколов
Стокообменът надхвърлил 1 млрд. долара, а салдото е било положително за нашата страна с реализиран износ от близо 630 млн. долара
Без Великобритания Евросъюзът ще бъде по-слаб и уязвим Ако се реализира проекта Eastring, по тръбите може да идва газ от Турция, Русия или Германия,...
Земеделие, икономика, образование, туризъм – всички тези сектори дават добри възможности за развитие на добри връзки между България и Китай. Показател...
Туристите са намалели с 200 000, тази година обаче се очакват повече гости Стокообменът между България и Русия е паднал с 34,5% през миналата година,...
Стокообменът между България и Русия за първата половина на годината е намалял с 40% спрямо същия период на 2014 г. Това съобщи в Албена председателят...
Премиерът Бойко Борисов заяви, че стокообменът между България и Виетнам е незадоволителен. Това каза министър-председателят след срещата си с премиера...
През периода 2006 - 2008 г. преките чуждестранни инвестиции у нас достигаха 7-8 млрд. А през последните 4 години са от порядъка на милиард и двеста-тр...
Топлофикациите минават на скъпия и замърсяващ въздуха мазут
София. "Имаме амбицията в следващите няколко години да увеличим търговско-икономическия обмен с Турция до 5 млрд. евро". Това каза в парламента предсе...
Загреб. Увеличаването на стокообмена между България и Хърватия, засилването на икономическите връзки, обсъди председателят на парламента Михаил Миков...
Държавата ще насърчава реализирането на катарските инвестиции в България. Това заяви заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитро...
София. През първите три месеца на годината стокообменът между България и Турция се е увеличил с 25.52% и е на стойност 770. 338 млн.евро. След Германи...