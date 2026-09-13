Кой кого лъже? Стинг избухна по време на концерт
Музикантът предизвика бурни аплодисменти
Следете всички новини, анализи и коментари за Стинг. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Музикантът предизвика бурни аплодисменти
Ние сме в хаос, но имаме възможност да направим промяна, казва певецът
Дарина Павлова и Ави Лернер в почетния борд на Ischia Global Film&Music Fest 2021
Към тях се присъедини и Ед Шийрън
Култовият певец пее в новия албум на Мелъди Гардо
Музикантът не можа да свири на сцена във Франция, след претърпян инцидент с рамото
Вратите на Арена Армеец ще отворят в 18:30 часа
Чинчила излиза на първи юни с корифея в „Арена Армеец“
Празнуваме живота и почитаме жертвите от парижката трагедия, каза звездата Така както американците построиха кораб от отломките на двете кули след 11...
Автопортретът на музиканта също ще е част от изложбата
Олигархът Михаил Гуцериев ожени сина си с церемония за няколко милиона Руският милиардер Михаил Гуцериев вдигна сватбата на годината, съобщават местн...
Every breath you take е химнът на новата коалиция Забавната мода, в която лидери на партии си общуват с песни, качени във Фейсбук, се развихри и в пъ...
Стинг коментира пред журналисти, че е много строг с наследниците си. Най-важното за него е те да се научат на труд. "Наясно са и рядко искат нещо от м...
Любимецът на няколко поколения Стинг отново е на сцената. Той се завърна с новия си албум "Тhe last ship" (Последният кораб), който излезе на пазар на...