Кметът на Перник: 120 маскарадни групи пеят и танцуват на “Сурва”
На фестивала ще има участници от Гърция, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Италия и Испания
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На фестивала ще има участници от Гърция, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Италия и Испания
Няма държавна институция, която да замери какво тече в реката
Станислав Владимиров обърна внимание и на сградата, в която са съхранявани опасните вещества
Владимиров отново заяви, че едно от най-трудните му решения е да напусне БСП
Станислав Владимиров коментира партньорството с ГЕРБ
Победата е на всички перничани, изтъкна Станислав Владимиров
Следят ме, хвърли бомбата Станислав Владимиров
Лоша новина
Станислав Владимиров миналата година напусна редиците на БСП
По-скоро за други партии, а не за БСП, работят през последните дни в Перник
Тези хора никога не са работили за БСП, те са клиентела на ГЕРБ
Според Станислав Владимиров липсва комуникация със структурите и кметовете
Той е подал заявлението си за прекратяване на членството днес
Причината е масовият бой на стадиона по време на мача за Купата на България срещу "Берое"
Станчо, както го наричат неговите съгражданите, доказа, че е достоен кмет, каза социалистката
Главният прокурор се срещна с кмета Станислав Владимиров
Според него БСП е в насипно състояние в момента, каза Станислав Владимиров
Станислав Владимиров с критика срещу ръководство на БСП
Война между БСП и гладоначалника