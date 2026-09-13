Стотици в Пампорово за 3 март! Спазиха любима традиция
С международно участие на групи от Белгия и Франция
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С международно участие на групи от Белгия и Франция
Фаворитът Килде пропусна врата
Австриецът спечели и златото в спускането, изравни рекорд на Херман Майер и Боде Милър
Италианката с четвърта поредна победа на спускане, ФИС промени програмата на мъжете в Кицбюел
Влъхова продължава да води за Световната купа
Рожденникът Томба гледа на живо състезанието
Лошото време е причина за крайната мярка, Шифрин отново е на плюс от решението
Крихмайер и Фойц разделиха вторто място
51 алпийки от 12 нации ще карат в първото спускане по писта "Марк Жирардели"
Силен вятър под Тодорка отлага старта с 30 минути
Томас Дресен триумфира на спускането в Лейк Луис
Условието бе едно - скиорите да бъдат с национални носии...
Италианецът запази шансове за малката купа в дисциплината
Австрийката Тамара Типлер даде първи резултат
Обилният снеговалеж е причината за крайното решение на ФИС
Слаломът с Алберт и Камен ще е в събота
Eва Борисова, звездата от сериалите "Седем часа разлика" и "Връзки", току-що се завърна от Гранд каньон. Актрисата, която се прочу и с успешния си биз...
Президентът на ФИС Джанфранко Каспер успокои милионите фенове на ските, като обяви официално вчера, че спускането ще остане в програмата на зимните ол...
Лудо видео на професионалния лонгбордист Зак Майтъм от Колорадо, САЩ събра над милион гледания в Youtube. Смелчакът развива близо 113 километра в час....
Лодки се пускат по „семейно" трасе Българското каяк общество ще събере любителите на гребните спортове в бързи води на Седми национален събор „Каяк в...