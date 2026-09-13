Програма учи младите да пазят наследството
Голямата цел е предпазване от вредни зависимости
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Голямата цел е предпазване от вредни зависимости
Младежи участват в създаването на сборник
Официална позиция
Еднократни парични награди за спортисти
Сметната палата влиза на одит, каза служебният министър Андрей Кузманов
Причината е нахлуването му в спортното министерство
Спортният министър ще поздрави лично участниците в инициативата в Стара Загора Министърът на младежта и спорта Красен Кралев и едно от лицата на камп...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев разписа и последния транш от сумите, които са залегнали в договорите по Програма за развитие на спортнит...
Почетен плакет на Министерството на младежта и спорта за изключителен принос към развитието и успехите на българския спорт получи Държавното спортно у...
Спор за имота на сдружението "SOS Детски селища България" в радомирското село Дрен изостря отношенията между хуманитарната организация и местната общн...
Добрич. По инициатива на областна администрация в Добрич се създаде Областна комисия за развитие на младежта и спорта, в която членуват специалисти от...
София. Министерството на младежта и спорта осигури 126 061 лв. за участието на победителите от Националните ученически игри на Световните ученически п...
София. Спортният министър Красен Кралев заяви в ефира на БНТ, че "държавата спира кранчето за участието на олимпийския принцип." "Досега 500 души са...
София. Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта гледа на днешното си заседание законопроекта за предучилищно и училищно образование, както...
София. "Успехите ни през миналата година? Ами не мога да не отдам заслуженото на световните ни шампиони, включително в бокса и художествената гимнасти...
София. Министерството на младежта и спорта ще финансира 221 проекта на спортни клубове, кандидатствали по програма „Спорт за децата в свободното време...
София. България е на първо място в категорията най-обездвижена нация в Европа със 78 % от населението неактивни българи, според Евростат. Друга статис...
София. Представители на близо 30 клуба по вдигане на тежести стояха до обяд пред вратите на спортното министерство вчера. Недоволните от управлението...
София. "До края на следващата седмица договорите за финансиране с 20 федерации ще бъдат подписани". Това заяви министърът на младежта и спорта Мариана...
Следващата година добрите треньори и състезатели ще бъдат назначени към спортното министерство и ще подписват договори с ведомството. Това разкри гене...