Държавата не успя да си върне спортната база в Петрич
Държавата не успя да влезе във владение на Националната спортна база „Цар Самуил" в Петрич. Независимо от нотариалната покана, с която наемателят бе...
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Държавата не успя да влезе във владение на Националната спортна база „Цар Самуил" в Петрич. Независимо от нотариалната покана, с която наемателят бе...
Сливенският общински съвет даде терен от 1250 кв.метра за строителството на спортна зала по борба. Парцелът се дава на сдружение, оглавявано от Станка...
Елитни отбори ще се готвят в новата база След 3-годишна съдебна сага община Банско си върна собствеността на 60 декара земя в града. Теренът се намир...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Хасково Добри Беливанов изнесе сеанс на 13 дъски шах срещу 13 шахматисти точно в 13 часа. 13 е номера в интегралната бюл...
Разгорялата се полемика около аязмото в Голямата базилика на Плиска разбуни страстите. Интелектуалци оганизираха подписка с искане за отстраняване на...
Хотел с трибуни до стадион „Христо Ботев", спортна база в местността Ягоденица в село Зелен дол, изграждане на релсово пасажерско транспортно съоръжен...
Благоевград. Изпълняват се строителни дейности по проекти за над 5 милиона лева в спортната инфраструктура на община Струмяни. Работници и техника рем...
Стара Загора. „Трейс-арена", както е по-популярен стадионът на третодивизионния футболен клуб „Верея", до няколко месеца ще има база, на която могат д...
Кърджали. Световноизвестният щангист Наим Сюлейманоглу присъства на подписването на договор за изпълнение на проекта „Утвърждаване на здравословен нач...