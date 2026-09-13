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За реализацията на грандиозния си план общината няма да търси външни инвеститори
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За реализацията на грандиозния си план общината няма да търси външни инвеститори
Мащабният проект ще бъде реализиран около сегашния стадион и включва мултифункционална закрита зала, стандартен терен за футбол, два помощни за минифу...
Зала за тенис на маса в спортния комплекс "Осогово" в Кюстендил е обновена с инвестиция от едва 2 000 лв. По повод приключването на ремонта кметът на...
Премиерът Бойко Борисов, спортният министър Красен Кралев и кметът Иван Лазаров прерязаха лентата на модерен спортен комплекс във Вършец. Той е изгра...
До началото на учебната година новият спортен комплекс в Симитли ще има всички необходими документи, за да бъде пуснат в експлоатация. Трибуните от дв...
Премиерът Бойко Борисов, министърът на младежта и спорта Красен Кралев, кметът на София Йорданка Фандъкова и Динко Дуков, председател на борда на дире...
Целта ни е да привличаме повече туристи, твърди кметът Красимир Герчев Голям спортен комплекс с шест футболни игрища ще бъде построен в Разлог. Идейн...
Обновен парк, спортен комплекс и басейн ще бъдат открити в община Симитли до края на годината. Трите проекта са финансирани със средства по програмата...
Уникален спортен комплекс ще отвори врати в София през лятото. На 30 юли се очаква да приключи строежът в парк "Възраждане" в квартал "Зона Б-5". Това...
Благоевград. Спортен комплекс „Спартак" в симитлийското село Крупник ще бъде официално открит в понеделник, 30 юни. Церемонията е от 11.00 часа, когат...
Кърджали. Спортен комплекс към ОУ „Христо Ботев" в село Миладиново откриха зам.- министърът на образованието Мухаддес Налбант и кметът на Кърджали Хас...
Треньорът на "Литекс" чака терен от столична община Спортен комплекс за 10 милиона евро може да изникне в София по инициатива на Краси Балъков, научи...
Стара Загора. Нова спортна площадка зад централна поща в града, която спокойно може да бъде наречена комплекс, ще бъде открита в събота от старозагорс...