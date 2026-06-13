Инвестиции за 30 млн. лв очакват в курорта Ягода
В курорта Ягода вече има един спа-център с минерална вода, а в момента се изграждала болница за рехабилитация и долекуване на различни видове травми
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В курорта Ягода вече има един спа-център с минерална вода, а в момента се изграждала болница за рехабилитация и долекуване на различни видове травми
Китайски туристи може да пристигнат още това лято в България за СПА ваканции в Поморие. Това обяви зам.-кметът на черноморския град Илия Джинков. У на...
Ако искаме да имаме успех в СПА-туризма, трябва да акцентираме върху типично български програми за лечение и разкрасяване, обясни д-р Таня Ангелова в...