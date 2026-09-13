Всичко за Sms

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Дете спаси мигранти със SMS

Дете спаси мигранти със SMS

7-годишно афганистанско момче спаси група задушаващи се в камион мигранти във Великобритания със SMS, пише „Индипендънт", цитиран от БГНЕС. Момчето,...

09 април | 8:10
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Sms в буквара

Sms в буквара

Траки и фараони сменят хановете, БГ историята се качва в по-горен клас Първолаците ще учат що е стока и услуга, Ботев сменя Вазов по литература за ед...

05 ноември | 6:50
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Пращат SMS-и на длъжници

Пращат SMS-и на длъжници

С изпращане на кратки съобщения (SMS-и) на мобилния телефон от Националната агенция за приходи напомнят на длъжници, че трябва да платят налозите си....

09 октомври | 21:25
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Дават 5 млн. за SMS паркиране

Дават 5 млн. за SMS паркиране

Центърът за градска мобилност променя в ход правилата, фирми обжалват 5 милиона лева трябва да бъдат налети в системата за sms паркиране в София. Общ...

15 май | 5:25
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