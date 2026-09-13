Голяма промяна в Google! Вижте я, ако имате поща в Gmail
През следващите месеци Google ще въведе нова система за удостоверяване
Следете всички новини, анализи и коментари за Sms. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
През следващите месеци Google ще въведе нова система за удостоверяване
Новата система е в отговор на поетия от правителството и лично от МВР министъра ангажимент
Днес трябва да бъде извършена аутопсията на починалия Ангел Христов
Другата е новата прическа на водещия
Разкритието направи Станислав Балабанов
Това е заложено в приетите от правителството нови правила в областта на електронните съобщения
Вчера прокуратурата преустановява всякакви контакти с президентството
Водачите ще получават кратко съобщение от номер 1902, че колата е на наказателен паркинг
Sms услугите са достъпни за клиентите на мобилните оператори А1, Теленор и Виваком...
SMS-известие ще информира абонатите за размера на плащането, съдържанието на фактурата и крайния срок за издължаване.
Дрогирали са я, преди да я хвърлят от терасата, твърдят родителите й Тръгна си пияна и надрусана, казва посоченият в SMS-а Велизар Мистериозната смъ...
7-годишно афганистанско момче спаси група задушаващи се в камион мигранти във Великобритания със SMS, пише „Индипендънт", цитиран от БГНЕС. Момчето,...
Аз изпратих SMS-а на премиера. Това призна лидерът на РЗС и бивш кандидат за кмет на община Сандански Яне Янев, пише вестник „Струма", позовавайки се...
От 2017 г. камионите ще плащат тол такси за изминатите километри по магистралите чрез изпращане на SMS. Работи се за въвеждането на смесена система за...
Траки и фараони сменят хановете, БГ историята се качва в по-горен клас Първолаците ще учат що е стока и услуга, Ботев сменя Вазов по литература за ед...
С изпращане на кратки съобщения (SMS-и) на мобилния телефон от Националната агенция за приходи напомнят на длъжници, че трябва да платят налозите си....
Случайно нападение е новата версия за убийството на 16-годишния Георги в Борисовата градина, посочват източници на bTV. И уточняват, че за това свидет...
Центърът за градска мобилност променя в ход правилата, фирми обжалват 5 милиона лева трябва да бъдат налети в системата за sms паркиране в София. Общ...
Близо 7 млн. SMS-а са изпратили клиентите на трите мобилни оператора за Великден. От 22.00 часа на 11 април (събота) до 23.59 часа на 12 април (неделя...
Сред най-новите услуги, които ще въведе Окръжен съд - Добрич е SMS-известяване, стана ясно при представянето на годишния отчет на съдилището. Гост на...