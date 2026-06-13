Повече от половината от новите енергийни мощности в САЩ през тази година ще са от слънчева енергия
Твърде рано е да се отписват ядрените централи, твърдят специалисти
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Твърде рано е да се отписват ядрените централи, твърдят специалисти
Избраният терен за фотоволтаичния парк е в местността Сабеславица
Цената му трябваше да бъде 250 000 евро
Миналото лято слънчевата енергия е генерирала 99,4 TWh електроенергия в региона, което е с 28% повече от 77,7 TWh година по-рано
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