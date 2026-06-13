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Вдигат слънчев град в САЩ

Вдигат слънчев град в САЩ

Цената на жилищата ще е от 200 000 до 800 000 долара Бившият професионален играч на американски футбол Сид Китсън започна строежа на първия зелен гра...

03 май | 15:23
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