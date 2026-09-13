Мъск стана бог. Връща зрението на слепи
Чип прави чудеса
Следете всички новини, анализи и коментари за Слепи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Чип прави чудеса
Трите им изобретения са на първо място в конкурса "Млади изобретатели" Иновативeн тандем от гимназисти, излязъл сякаш от перото на Конан Дойл, шашна...
Създателите на Vision събират средства, за да направят прототип на четеца
Стара Загора. Много полезен коледен подарък направи общинската организация на ГЕРБ на клуба на сляпо-глухите в старозагорското с. Богомилово в навечер...
Варна. Свитъци с лични послания, написани на Брайловата азбука, даде на 156 деца с увреждания просветният министър проф. д-р Анелия Клисарова. Тя б...