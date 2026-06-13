Трима влизат в затвора заради побоя над Слави Ангелов
Какви присъди определиха окончателно
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Какви присъди определиха окончателно
той коментира и убийствата на полицаи по границите на страната
Близнаците боксьори остават под домашен арест с гривни за наблюдение
Журналистът очаква от този скандал да излязат конкретни СРС-та
Обвиняемите Н.А, Г.А. и Б.М. са предени на съд по три обвинения
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване
Георги и Никола Асенови и Бисер Боксьора са избягали от местопрестъплението с автомобил
Това постанови Апелативният специализиран наказателен съд
Това е становището на специализираната прокуратура
От разговора с Ангелов стана ясно, че многократно е бил разпитван от разследващите
Повдигнати са им три различни обвинения, каза Гешев
Боксьорът е криминално проявен
Пребитият журналист пусна пост във Фейсбук за криминалното нападение
Той е в стабилно състояние, без опасност за живота
Твърди се, нападателяти са били няколко