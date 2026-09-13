Битката за душите на децата. Пловдив е присъда за всички
Нека ги издърпаме от Матрицата и като Нео да водят добрите битки
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Нека ги издърпаме от Матрицата и като Нео да водят добрите битки
Нападнатата от скинари в центъра на София беквокалистка на Енрике Иглесиас Селиа Чейвс описа ужаса от сблъсъка във Фейсбук. Тя сравни сравни емоциите...
Скинари вилняха в автобус по столичната линия номер 76 в сряда вечерта. С викове "Хайл Хитлер" и вдигната за нацистки поздрав ръка 4-ма младежи с бръс...
С пострадали в "Пирогов" и един потрошен автомобил завърши голям масов бой на столичната улица "Цар Симеон" близо до Женския пазар, предаде Булфото....
София продължава да е арена на сблъсъци между българи и роми. Баща и двамата му синове - близнаци на 18 г., бяха пребити от четирима скинари в събота...
София. Две момчета на 19 и 21 години пострадаха сериозно, след като улична банда скинари нападна сводниците на проститутки в района на столичната "Зон...
София. Задържан е още един заподозрян за побоя над тримата чужденци в неделя вечер. 19-годишният Л.И. е криминално проявен и регистриран за кражби, съ...
София. Задържан е един заподозрян за побоя над трима мъже от арабски произход снощи в центъра на София, съобщи БНР. Над 20 млади мъже с бръснати глави...
София. Полицията арестува още двама от нападателите на 28-годишния Метин, пребит в събота вечерта в района на столичната ул. Пиротска. Така задържани...
Новата формация готова да смазва с железен юмрук от цигани до бежанци
Преди побоят скинарите се опитали да нахлуят в близкия пансион за бежанци
София. "Наситили сме периметъра от Централна гара до джамията "Баня баши" с жандармерия и полиция. Районът на "Пиротска" не е опасен", заяви на извъ...
София. Инцидентът с 20-годишната Виктория предизвика вълна от недоволство и остра реакция срещу нелегалните бегълци в България. Отделни групи с пронац...
Париж. Протести заляха френската столица в четвъртък, след като властите съобщиха, че група скинари са пребили до смърт активист за правата на гей-хор...