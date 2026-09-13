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"Реал" дава рамо на 90 сираци

"Реал" дава рамо на 90 сираци

Близо 90 деца в неравностойно положение от Видин ще бъдат обучени до края на годината в първото спортно училище за социална интеграция на Фондация "Ре...

11 март | 22:35
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