Инвалиди и сираци ще получат по 300 лв. помощ за отопление
Парите ще отидат при 50 хиляди семейства
Следете всички новини, анализи и коментари за Сираци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Парите ще отидат при 50 хиляди семейства
Около 2,5 тона хранителни продукти ще получат семействата в дома за сираци "Св. Николай"
25 деца ще почиват на море от 1 до 6 септ. в петзвездния хотел „Роял парк“ на Елените
Таксите и всички допълнителни разходи се поемат от известно обществено сдружение
Очакваше се апартаментът на ул. "Оборище" да остане за децата на племенницата й Мария
Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова, която инициира кампанията “Чудната елха”, раздаде над 200 подаръка на децата в социалните домове.
Сумата ще бъде дарена за закупуване на уред за УВЧ-терапия в дома за медико-социални грижи и рехабилитация „Вяра, Надежда и Любов“ в областния център
Дарението съдържа месо, колбаси, млечни продукти, захарни изделия, напитки и продукти за кухнята
Летели са на ниска височина над промишлена зона, при проблем с двигателя е трудно да се кацне, казва експерт Общо петима сираци, сред които и бебе на...
Издирва се и втория сирак потънал в реката във Велико Търново Намерено е едното дете, изчезнало във водите на река Янтра във Велико Търново, съобщи п...
Бербатов стана хит с видео на живо от съблекалнята Първо сватби, после внуци, обявиха щерките Хиляди българи от цялата страна се стекоха вчера на ст...
Часове преди бенефисния спектакъл на Христо Стоичков – „50 години номер 8" - Fibank (Първа инвестиционна банка) и футболната ни легенда организираха б...
Повече от половината деца, отглеждани в интституции, имат психически смущения. Това обяви Весела Банова, директор на сдружение "Дете и пространство"....
Кметът на София Йорданка Фандъкова заяви, че "трябва да работим заедно за осигуряване на грижите за децата и хората с увреждания." Тя говори по време...
Близо 90 деца в неравностойно положение от Видин ще бъдат обучени до края на годината в първото спортно училище за социална интеграция на Фондация "Ре...
„И след Коледа се случват чудеса, когато подадем приятелска ръка!" под това мото клуб „Подай ръка" в кърджалийското училище „Св. Св. Кирил и Методий"...
Иска да се погрижи за хората с ментални проблеми в "забравените" домове Тя е обикновен човек. Студент в Богословския факултет. Майка е на три деца. Н...
Огромна съпричастност към чуждите болка и нужда показаха общински служители, учители и ученици, бизнесмени и граждани, пенсионери и социални работници...
Възпитателите предизвикали скандал между хлапетата Прокуратурата подхвана дома в "Малинова долина" С валериан са укротявали сираците от столичния це...
"Черната мадона" от Халки идва за Великден Чудодейната Богородица от манастира "Света Троица" на остров Халки идва в България за Великден. Това обещ...