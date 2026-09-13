Всичко за Синдром

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Синдромът "Андрешко"

Синдромът "Андрешко"

В последните дни в медии и социални мрежи настана истинска истерия срещу МВР. Поводът - жалбата на едно момиче, че полицайка го е обискирала по унизит...

28 октомври | 6:10
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Синдромът Робин Уилямс

Синдромът Робин Уилямс

Мадлен Алгафари, психолог Светът тъгува по Робин Уилямс - човека, който ни подари толкова смях чрез ролите си. Актьорът реши сам да сложи точката, сл...

13 август | 19:20
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