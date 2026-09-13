Какви "подаръци" ни остави Ковид-19
Пандемията си отиде, но остана постковид синдромът
Следете всички новини, анализи и коментари за Синдром. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пандемията си отиде, но остана постковид синдромът
13-и ден няма следа от момчето
Всеки, който има по-специално дете, е длъжен да се справи с това, отсече певецът
Ето ги и начините за предотвратяване на хремата
Русия отрече да е замесена в тези случаи
Лечението е продължително с комбинации от силни венозни антибиотици
Психиатър казва, че заради ковид тежките психически заболявания остават без грижа
След заразяване с коронавируса са починали общо три деца с редкия възпалителен синдром
Синдромът на Питър Пан се наблюдава при мъже между 14 и 50 години и се окачествява със страх от порастване
Психически отклонения и проблеми в училище - това са само някои епизоди от тежкото дество на звездата на исландците Йон Дади Бодварсон. Майката на нац...
Синдромът на обгрижване от великите ни обрича на бездействие, подчиненост или враждебност. Това заяви вицепрезидентът Маргарита Попова на конференцият...
Болна от синдрома на Аспергер показа как кучето ѝ я спира да се самонарани в момент на криза. Кадрите, публикувани ит самата Даниел Якобс са натрупал...
Бургас. 24-годишна родилка издъхна в частната МБАЛ "Черноморска" в Бургас. Инцидентът стана във вторник, ден след като жената разви смъртоносния ДИК-с...
В последните дни в медии и социални мрежи настана истинска истерия срещу МВР. Поводът - жалбата на едно момиче, че полицайка го е обискирала по унизит...
Бургазлийка пила хапчета след вирусна инфекция, кожата й започнала да пада Истинско чудо извършиха докторите във Военноморска болница във Варна. От 8...
Мадлен Алгафари, психолог Светът тъгува по Робин Уилямс - човека, който ни подари толкова смях чрез ролите си. Актьорът реши сам да сложи точката, сл...
37-годишната Юлия даде живот на третото си дете и издъхна след 25 дни в кома