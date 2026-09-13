Всичко за Синай

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МВнР: Не пътувайте до Синай

МВнР: Не пътувайте до Синай

МВнР препоръчва на българските граждани да се въздържат от пътувания до египетските курорти, намиращи се на Синайския полуостров,  съобщават от Минист...

06 ноември | 20:26
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Ад в небето над Синай (ОБЗОР)

Ад в небето над Синай (ОБЗОР)

Еърбъс А321 с 224 души на борда се разби в Синай, ИД твърди, че го е свалила Фатална ваканция за руснаци в Египет Президентът Владимир Путин праща с...

31 октомври | 22:10
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Бомба уби двама в Синай

Бомба уби двама в Синай

Най-малко двама души са загинали, петима са пострадали, в резултат на експлозията на бомба в северната част на Синайския полуостров, предава ТАСС. Са...

15 октомври | 6:55
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Египет нападна Синай

Египет нападна Синай

Кайро. Египетските военни хеликоптери са провели няколко въздушни удари в Синайския полуостров, предаде Ройтерс. Въздушните удари са проведени на юг...

08 септември | 8:26
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