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Целта е да се насърчи религиозния и екотуризма в околностите
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Целта е да се насърчи религиозния и екотуризма в околностите
Няма признаци за незаконна или терористична намеса в падналия руския самолет според доклада на Египет. Това установи комисията по техническото разслед...
Властите в Египет задържаха двама служители на летище Шарм ал-Шейх, след като Москва официално обяви, че терористи са взривили руския самолет "Еърбъс...
Терористът, заподозрян за взривяването на руския самолет над полуостров Синай, при който загинаха 224 души, е бил лидер на джихадистката групировка "П...
МВнР препоръчва на българските граждани да се въздържат от пътувания до египетските курорти, намиращи се на Синайския полуостров, съобщават от Минист...
Авиокомпанията обяви, че причина е външно въздействие "Механично въздействие" отвън върху руския самолет, катастрофирал в събота в Египет, е "единств...
Еърбъс А321 с 224 души на борда се разби в Синай, ИД твърди, че го е свалила Фатална ваканция за руснаци в Египет Президентът Владимир Путин праща с...
Най-малко двама души са загинали, петима са пострадали, в резултат на експлозията на бомба в северната част на Синайския полуостров, предава ТАСС. Са...
Кайро. Две мощни взривни устройства са били детонирани до щаб-квартирата на египетските сили за сигурност на Синайския полуостров, съобщава АФП, като...
Кайро. Египетските военни хеликоптери са провели няколко въздушни удари в Синайския полуостров, предаде Ройтерс. Въздушните удари са проведени на юг...
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