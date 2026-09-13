Симеонов: Подготвя се манипулация с „незнайни машини"
Избрани са три големи района. Резултатите ще бъдат манипулирани в полза на „Продължаваме промяната“, казва лидерът на НФСБ
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Избрани са три големи района. Резултатите ще бъдат манипулирани в полза на „Продължаваме промяната“, казва лидерът на НФСБ
Това заяви председателят на НФСБ Валери Симеонов
Резултатите показаха натрупан негативизъм, но управляващите запазиха лидерската позиция, каза политологът
Убеден съм, че ръчното гласуване дава една по-голяма сигурност, каза лидерът на НФСБ
Разликата между ГЕРБ и БСП все повече се увеличава и то в полза на управляващите – това сочат последните данни на ПРЕДИКТА
Това каза лидерът на „Воля“
Лидерът на НФСБ поиска затягане на мерките
Тези, които виждате по площадите са български вариант на червените кхмери
Многократно е отправял покана към протестиращите за разговор, но не е получавал отговор
Имало е и по-тежки времена, но мисля, че този етап ще отмине
Той засвидетелства за пореден път подкрепата си за правителството
Партията НФСБ на Валери Симеонов е против оставката на правосъдния министър
Като хулигански действия определи Симеонов полетелите яйца и домати по сградата на НФСБ
Рокадите бяха обсъдени вчера от премиера Бойко Борисов и коалиционните партньори Красимир Каракачанов и Валери Симеонов
"ГЕРБ и ДПС хвърлиха „горещия картоф“ в полето на коалициите".Така коментира пред Радио Стара Загора промените в Изборния кодекс политологът Първан Си...
Мотивите за номинацията били няколко, а основната била, че Симеонов има характер да отстоява българските интереси.
Заради разговора началото на заседанието на Тристранния съвет за национално сътрудничество закъснява с над 40 минути
Внесохме законопроект, с който да отменим поправката в закона, под която са се подписали Полина Карастоянова и подведените от нея. Това заяви Валери С...
Лидерът на НФСБ Валери Симеонов събира ръководството на партията в Чепеларе. Целта на двудневната среща, която започна снощи, е да се координират усил...
Председателят на НФСБ Валери Симеонов припомни в Добрич, че патриотите подкрепят кандидатурата на Детелина Николова за кмет на Добрич, която обещава д...