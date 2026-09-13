Българинът с мачете имал куп опити за самоубийство
Във варненския затвор често се барикадирал, страдал от параноидна шизофрения
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Във варненския затвор често се барикадирал, страдал от параноидна шизофрения
Психично болен мъж от сунгурларското село Славянци отказа да влезе в болница и взе за заложница своята майка, за да избяга от полицията. Това съобщиха...
Арестувани са трима мъже от охранителната фирма на Гранд мол Варна с обвинение за убийството на 52-годишен мъж. Те са задържани за срок от 72 часа, к...
След канибалския пир шизофреникът хванал такси и отишъл при майка си Жесток хорър с вампирски сюжет се разигра на живо в разградската болница. Екшънъ...
Наръганият полицай вече диша сам, пратиха изтрещелия Рамбо в психодиспансер Последно шизофреникът бълнувал, че чака наследство от шейх в Катар Полиц...
Разград. Сянката на Лясковец изправи на нокти кубратското село Юпер. При опит да бъде усмирен самотно живеещ шизофреник наръга с нож кварталния. Някол...
Хасково. Психично болен мъж от димитровградското село Горски извор евакуира полицията в бригадирското градче. Преди това той заплашил, че е поставил б...
Преди година Фотев опита да отвлече 4-годишно дете
София. Шизофреник тормози от години жителите на блок 70 в столичния кв. "Младост I". Психично болният Цветан подпалвал и наводнявал апартамента си няк...
Айтос. Болен от шизофрения мъж започна да троши наред бакалиите в Айтос. Едновременно с това той спукал гумите на всички коли, които се изпречили на п...