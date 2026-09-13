Най-култовите шеги на легендарния Минчо Празников
Доайенът на метеоролозите в България си отиде на 88-годишна възраст
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Доайенът на метеоролозите в България си отиде на 88-годишна възраст
Денят на шегата 1 април се празнува в много страни по света, включително и в България
Не обичат закачките
Ето ги и тях
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Президентите се снимаха на верандата на вила Ла Гранж
Залепването на бележка на гърба на нищо неподозиращ човек все още е на мода
Никол гласува "против" групата на Том Еванс
Една от най-популярните карикатури в мрежата
Мнозина обичат да се пошегуват, да се посмеят или разиграят някого, но един ден в годината с това се занимават абсолютно всички. Такава поне е традици...
Тайната на хармоничните отношения между Дженифър Анистън и Джъстин Теру, които наскоро се ожениха тайно, е смехът. Актьорът сам се похвали как весело...
Водещият Рики Джървейс се изгаври със звездите и наградите Връчването на "Златните глобуси", което събра каймака на Холивуд в неделя вечер в Бевърли...
Джордж Клууни не крие, че му харесва да се шегува дори когато това е на гърба на приятелите му. Наскоро обаче актьорът призна, че в някои случаи може...
Сайтове, групи и фенове пускат лаф след лаф в мрежата Културолозите често използват думата постмодернизъм, с която да опишат съвременния свят. Термин...
Добро утро, многобройно народно представителство! С този свеж поздрав парламентарният шеф Михаил Миков разведри обстановката в пленарна зала преди гла...
Лондон. Агитационен хаштаг в Twitter за Партията на независимостта на националиста Найджъл Фарадж (UKIP) беше окупиран от зевзеци. Идеята на хаштага е...
Димитър Бербатов отново ще радва феновете на "Уайт Харт Лейн" от лятото. Подобни шеги за 1 април заляха сайтовете на Острова. Майтапчиите си го изкара...
Първи април предизвиква сивите клетки на зевзеци от цял свят. Ето някои от най-забавните шеги за последните няколко десетилетия, събрани от БГНЕС. На...
Имитация на любов, злобни майтапи и публични клевети най-често поразяват звездите
Благоевград. Рекорден брой участници ще се надлъгват на сцената на читалището в петричкото село Скрът. Над наши и македонски самодейци ще премерят сил...