Всичко за Шеги

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1ви април - Ден на шегата

1ви април - Ден на шегата

Мнозина обичат да се пошегуват, да се посмеят или разиграят някого, но един ден в годината с това се занимават абсолютно всички. Такава поне е традици...

01 април | 6:06
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Анистън омайва мъжа си с шеги

Анистън омайва мъжа си с шеги

Тайната на хармоничните отношения между Дженифър Анистън и Джъстин Теру, които наскоро се ожениха тайно, е смехът. Актьорът сам се похвали как весело...

08 февруари | 4:00
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Пародии.БГ

Пародии.БГ

Сайтове, групи и фенове пускат лаф след лаф в мрежата Културолозите често използват думата постмодернизъм, с която да опишат съвременния свят. Термин...

22 ноември | 7:15
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