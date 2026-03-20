Най-култовите шеги на легендарния Минчо Празников

Доайенът на метеоролозите в България Минчо Празников, който си отиде на 88-годишна възраст, е известен с чувството си хумор. Не минава и една прогноза, без той да разчупи обстановката и скучните термини в метеорологията с нещо шеговито. От Ladyzone събраха някои от най-забавните цитати на легендарния синоптик – от екрана и от негови интервюта:

„Според народната метеорология, ако на Андреевден вали сняг, зимата ще е мека, но въпреки това не очаквайте парното да поевтинее.“

„Времето е ясно – слънчево и горещо!“

„Глобалното затопляне е факт, но не препоръчвам на хората още да си продават радиаторите.“

„Искам да успокоя нашите зрители да не се плашат толкова много и да не се готвят за смразяваща арктическа зима.“

„Красивите синоптички са като времето – капризни и затова трябва да уважаваме тях и труда им. Момичетата се справят прекрасно и си вършат работата. Да не ги хваля прекалено много – но са добри.“

„Повечето хора мислят, че прогнозата е като разписание на влака.“

„Страдам много, ако прогнозата ми не се сбъдне, честна дума, сърцето ми се свива. Ако пък вали сняг, както съм прогнозирал, удоволствието е неизмеримо. Може би като на актьор, на когото ръкопляска залата.“

„Метеоролозите си говорят на маса най-често за… времето.“

„Българинът обикновено на работното място говори за маса, а на масата говори за работа.“

„Да съобщаваш прогнозата за времето е голяма отговорност, защото по мое време информацията беше много оскъдна.“

„В семейството ми е нахлувал студен атмосферен фронт. Няма семейство, в което да е преобладавало само слънчево време с малки, пухкави бели облачета.“

„Вярвам на хората, които предсказват времето по колената си. При промяна на атмосферното налягане, хората с костно-ставни заболявания много чувствително я усещат.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com