Защо в духовната семинария учат дистанционно
По първоначална информация заразен е един от преподавателите в духовното училище
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По първоначална информация заразен е един от преподавателите в духовното училище
Заразен е един от преподавателите в духовното училище
Преподавател е диагностициран с коронавирус
Да ни тръгне Новата година с Божията помощ, пожела си премиерът
Голямо задръстване се е образувало на Семинарията в София след верижна катастрофа, съобщи Нова ТВ. Инцидентът станал при изпреварване. Според един от...
Съдия-изпълнител с гардове на частна охранителна фирма влезе на тенис кортовете на Софийската семинария. Старият наемател на спортното съоръжение пък...
София. Системата "умни светофари" заработи за първи път в България с пускането в неделя на новоизграденото кръстовище на две нива при Семинарията. То...
София. Кръстовището на Семинарията се затваря от днес до 7 юли сутрина, напомнят от столична община. Това става за втори път тази година, а причината...
София. "Налага се да се затвори цялото движение при Семинарията още веднъж – това ще стане обаче от първи до шести юли за една седмица". Това заяви пр...
София. „На Семинарията възложихме да се работи денонощно. Днес след 17:00 часа ще бъде пуснато движението там". Това обяви кметът на София Йорданка Фа...
София. Полагането на бетона на естакадата при Семинарията се отлага с един ден. Затварянето на кръстовището трябваше да стане днес, но заради лошото в...
София. Кръстовището при Семинарията ще бъде напълно затворено в рамките на 5 дни. От сряда, 14 май, до неделя, 18 май, двупосочно за движение в района...
София. С удължено работно време от 7 до 20 часа ще се строи кръстовището на две нива при Семинарията в столицата. Това поиска от изпълнителя кметът на...
София. Само в една лента ще е възможно движението по столичните булеварди "Пейо Яворов" и "Вапцаров" от 8 януари до март. Причината е строителството...
София. "По примера на преподобния св. Йоан не се отдалечавайте от Църквата, какъвто и житейски път да изберете, на каквото и поприще да се посветите",...
15 са свободните места за свещеници в Духовната семинария