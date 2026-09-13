Извънредно от НАП! Важна промяна за част от данъкоплатците
450 лица ще получат писма за подаването на счетоводни данни в унифицирания формат SAF-T
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450 лица ще получат писма за подаването на счетоводни данни в унифицирания формат SAF-T
Финансовото министерство публикува Насоките за счетоводно отчитане
Указанията са приложими за текущото счетоводно отчитане и съставяне на годишните финансови отчети, за които отчетният период приключва след датата на...
Това улеснение се очакваше отдавна от фирмите
Новият директор на театъра е уверен, че може да се справи с проблемите
Защо е важно бизнесът да премести счетоводството си в облака
В Италия преподават по него
Във фирми има нелогично високи материални запаси на обща стойност над 9 млрд. лв.
Няма работещ бизнес, който да може да съществува без счетоводно обслужване
Меморандум по въпроса беше подписан в УНСС от ректорите на трите академични институции
По-лесни счетоводни правила ще има за фирмите с годишен оборот под 75 млн. лв. Това гласи нов закон за счетоводството, който одобри Министерски съвет....
До 10 000 лв. глоба за отчитане на подкуп като обикновена сделка По-лесни счетоводни правила ще има за фирмите с годишен оборот под 75 млн. лв. Това...
София. "Имам достоверна информация, че квесторите на КТБ са отказали на един от големите собственици на банката да възстанови 205 млн. лева", заяви фи...