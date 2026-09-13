Нови разкрития правят скандала в Баба Алино още по-голям
Лазерното сканиране показва цял сграден фонд, алейни мрежи и инфраструктура, но без подробен устройствен план и без яснота кой носи отговорност за стр...
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Лазерното сканиране показва цял сграден фонд, алейни мрежи и инфраструктура, но без подробен устройствен план и без яснота кой носи отговорност за стр...
Институциите са знаели още през 2024 година
Части от „Негреско“ обаче може да бъдат засегнати, ако експертизата го изиска
Той реагира часове след като протестиращи се опитаха да свалят статуя на бившия президент Андрю Джаксън близо до Белия дом
Дадоха разрешително за разрушаването на съоръжението на 106 години
ДНСК ще чака заседаниего на ВАС преди да се произнесе
Министърът на културата пристигна спешно в Пловдив и спря събарянето на Тютюневия склад
Събарят общо двадесет сгради в бургаския квартал "Победа"
30-годишна липа бе съборена от силния вятър в Пловдив. Инцидентът е станал в „Дондуковата градина" в града по тепетата, съобщава Нова тв. И уточнява,...
Багери бутат незаконни вили по морето. Тежките машини изравниха със земята две постройки в местността Айроди край Ахтопол. Става въпрос за преместваем...
Имотът в центъра на Перник е частен и мощностите отиват в небитието Индустриалното минало на Перник постепенно се заличава. Миналото лято с гръм и т...
Най-добре е Тютюневият склад в Пловдив да се съхрани в сегашния му полуразрушен вид Тони Николов,Култура.бг Безобразието в България със сигурност им...
Собствениците искат 5 млн. лева от общината, за да прекратят рушенето Жива верига от граждани спря булдозерите, преди напълно да унищожат сградата на...
От Културното министерство спряха събарянето на тютюневия склад в Пловдив. "На основание на своите правомощия по Закона за културното наследство (ЗКН)...
Жива верига от недоволни граждани ще се опитат да осуетят събарянето на една от емблематичните сгради от така наречения Тютюнев град в Пловдив. Тежка...
Още пет незаконни къщи в Гърмен ще бъдат съборени днес. Очаква се за втори път багерите да влязат в ромския квартал, съобщи Нова ТВ. В края на юни б...
Бутнаха 46 къщи за ден, започнаха с дома на инвалида бай Гошо 20 г. никой не посмя да изрине гетото заради гласовете на ромите, коментират варненци...
Заради апетити към земята в махалата ни толкова настояват да ни изселят и да ни настанят в други райони на общината. Това твърдят роми от квартал „Кре...
Втората акция по събарянето на незаконни къщи в ромския квартал "Кремиковци" в Гърмен може и да се отложи. По план багерите трябва да влязат в махалат...
Акцията по събарянето на незаконни постройки този месец в ромската махала на Гърмен няма да приключи с бутането на двете къщи на 13 юли. До 31 юли още...