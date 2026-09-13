Всичко за Събаряне

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Лицето на БГ безобразието

Лицето на БГ безобразието

Най-добре е Тютюневият склад в Пловдив да се съхрани в сегашния му полуразрушен вид Тони Николов,Култура.бг Безобразието в България със сигурност им...

11 март | 6:45
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Събарят още бараки в Гърмен

Събарят още бараки в Гърмен

Още пет незаконни къщи в Гърмен ще бъдат съборени днес. Очаква се за втори път багерите да влязат в ромския квартал, съобщи Нова ТВ. В края на юни б...

07 септември | 6:56
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