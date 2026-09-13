Обвиват Самарското знаме с 300-метров трибагреник
Старозагорци се покланят пред героите, конница начело на шествието
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Старозагорци се покланят пред героите, конница начело на шествието
Маргарита Корчева и Станислав Корчев - родственици на последния знаменосец на Самарското знаме Никола Корчев, който е родом от радомирското село Долна...
Дворът на Националният Военноисторически музей се оказа тесен да побере хилядите столичани дошли да се поклонят пред най -голямата ни национална свети...
Военният музей показва днес оригинала на реликвата Флагът, избродиран от руски монахини, се пази в специално хранилище Днес Националният военно-исто...
Гръмовен грохот на пушки и героични викове огласиха бургаския площад "Св. Св. Кирил и Методий". Поводът бе историческа възстановка на епичната битка з...
Историческа възстановка на епичната битка за спасяване на Самарското знаме ще гледат бургазлии на 2 март. Пресъздаването на събитията от 31 юли 1877 г...