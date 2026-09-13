Калин Вельов: Безнаказаността уби Милен Цветков
Дрогиран шофьор погуби и вуйчо ми, защото с рушвети бе успял да избяга от наказанието, казва музикантът
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Дрогиран шофьор погуби и вуйчо ми, защото с рушвети бе успял да избяга от наказанието, казва музикантът
И чейндж бюрата влязоха в схемите за препиране на пари от рушвети
Никого не съм упълномощавал, снимайте мошениците, каза президентът на Украйна
Хванаха ги с белязани пари, затваряли си очите за нелегални имигранти Арестуваха ги при спецакция като на кино на „Капитан Андреево" Девет митничара...
1 300 000 рушвета се раздават у нас годишно. До 2011 г. даването на пари е спадало, но в последните години има ръст от 22%. Данните обяви пред БНР Але...
Ловци на рушвети във всяко министерство. Идеята е на вицепремиера Меглена Кунева. Шефовете на отделните ведомства трябва да определят по един от своит...
6 месеца дебнали подкупните служители на ГКПП-Капитан Андреево При обиските откриха 100 000 лв., мизата била между 20 и 300 евро 33 митничари прекар...
200 000 евро подкуп за ремонт на яхт пристанище в старинен морски град са взимали хора от Националния институт за недвижими паметници на културата. То...
Оттеглени са обвиненията срещу Георги Костадинов Станалият известен заради разследване за трафик на дрога бивш зам.-началник на Свиленградската митни...
Всяка проверка ще се заснема с време и GPS координати Проверките на катаджиите на пътя ще текат онлайн до полицейските управления в страната и до спе...
Явно българинът вече смята рушвета като неизменна част от общественото ни битие. Това става ясно от анкетата на standartnews.com. Въпросът ни тази се...
Проверките на „Пътна полиция" ще бъдат заснемани
София. Нови организационни мерки за контрол на пътното движение ще представи министърът на вътрешните работи Веселин Вучков. Целта e да се ограничи д...
Схемата продължава да работи и сега, твърдят бивши началници
Агенция показва забележителности в Прага, свързани с корупция и връзкарствоОфисите на чешкия Волдеморт - милиардера Роман Яноушек, са сред спирките В...
София. Спецзвено, което ще следи дали митничарите взимат подкупи и съвестно ли изпълняват задълженията си, се създава в Агенция "Митници". Тази дейнос...
София. Катаджиите вече няма да спират коли за рутинни проверки, обяви вътрешният министър Цветлин Йовчев. Това ще се случи с наскоро обнародвана инст...
Хората под пагон и учителите най-слабо корумпирани
Вземал подкуп, за да прокара закон в ЕП