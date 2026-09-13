Всичко за Рушвет

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Съдия в затвора

Съдия в затвора

Славчо Петков ще лежи 4 г. за 25 бона рушвет За първи път съдия влиза в затвора заради корупция. Магистратът Славчо Петков от Велико Търново ще лежи...

07 април | 20:00
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Висш военен на съд за рушвет

Висш военен на съд за рушвет

Експертът в Сухопътни войски подполковник Владимир Мильовски отива на съд за корупция. Софийска военноокръжна прокуратура е внесла в съда обвинителни...

12 ноември | 20:20
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6 ченгета на съд за рушвети

6 ченгета на съд за рушвети

Шестима плевенски полицаи ще бъдат изправени пред съда утре за вземане на рушвети на пътя. Те бяха хванати по време на акция след многобройни оплакван...

13 април | 15:13
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КАТ ни спира само пред камера

КАТ ни спира само пред камера

Борисов нареди спешни мерки срещу рушветите на пътя КАТ вече ще ни проверява само пред камера. Това нареди Бойко Борисов на последното заседание на к...

20 ноември | 6:45
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Рушветът като ламята

Рушветът като ламята

Колкото повече борим корупцията, тя толкова повече расте Всеки трети българин е давал рушвет през последната година. Което значи, че и всеки трети е...

20 ноември | 6:15
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