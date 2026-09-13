Граничен полицай изгърмя за "такса спокойствие"
Корумпираният служител е задържан
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Корумпираният служител е задържан
Служителят взел 2250 лева от фермер, за да не брои кравите му
Служителят на НАП поискал подкуп, за да не глоби търговеца за неиздаден касов бон
Веселин Асенов размахал служебната си карта, за да избегне проверката Катаджия от столичната Пътна полиция е задържан в ареста за кражба на чувал с ц...
Уволниха полицай, поискал подкуп от испанска гражданка в София. Това стана ясно от Нова тв, след като снощи бе излъчен репортаж на "Господари на ефира...
Славчо Петков ще лежи 4 г. за 25 бона рушвет За първи път съдия влиза в затвора заради корупция. Магистратът Славчо Петков от Велико Търново ще лежи...
Експертът в Сухопътни войски подполковник Владимир Мильовски отива на съд за корупция. Софийска военноокръжна прокуратура е внесла в съда обвинителни...
Предлагащите подкуп да не подлежат на наказателно преследване. Това предложиха днес депутатите от партията на Меглена Кунева с промени в НК. Те бяха в...
Магистратът прибрал 6 бона като "заем" в казино Съдия, взел 6 хиляди лева подкуп от криминално проявен, влиза в затвора. Софийският апелативен съд по...
Данъчен се размина с условна присъда за подкуп от 3000 лева. Той получи 1 година лишаване от свобода и 1500 лева глоба. Красимир Евтимов се призна за...
Шестима плевенски полицаи ще бъдат изправени пред съда утре за вземане на рушвети на пътя. Те бяха хванати по време на акция след многобройни оплакван...
Борисов нареди спешни мерки срещу рушветите на пътя КАТ вече ще ни проверява само пред камера. Това нареди Бойко Борисов на последното заседание на к...
Колкото повече борим корупцията, тя толкова повече расте Всеки трети българин е давал рушвет през последната година. Което значи, че и всеки трети е...
Само един договор за рушвет между болници и лекари беше скъсан след серия от материали на в. "Стандарт". Преди месец ви разказахме как клиники по инва...
"Стандарт" праща договорите за препращане на болни в министерството
Клиники плащат на лекари за всеки пратен болен
84% от българите убедени, че няма спасение от корупцията
Винаги, когато се заговори за бюджетни разхищения, властта се сеща за чиновниците. И веднага започват обещания или да ореже щата им, или да съкрати по...
В офисите им открити хиляди в лева и в евро
1,5 тона незаконен улов спрян на път за Румъния