Плевнелиев настоя за договор за добросъседство с Македония
София. "Договор за добросъседство с Македония трябва да има, ще има, той ще бъде базиран на декларацията от 1999 г. и ние сме убедени, че това е добри...
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София. "Договор за добросъседство с Македония трябва да има, ще има, той ще бъде базиран на декларацията от 1999 г. и ние сме убедени, че това е добри...
СРС-скандалът да не се замита, защото ЕС и САЩ ни наблюдават, призова Плевнелиев
София. "Действайте, а не коментирайте, г-н президент! Конституцията на Република България е съсредоточила в този момент във вашите ръце огромна влас...
София. На разумните искания на хората да се отговаря със СРС-а десет дни преди изборите, това е неприемливо, заяви Росен Плевнелиев в деня на отворени...
София. От 10.00 до 16.00 часа сградата на „Дондуков" 2 ще бъде достъпна за граждани в деня на отворени врати, като първите гости на институцията ще...
Притеснен съм за спазването на гражданските права на милиони българи
София. Временно назначеният началник на Националната служба за охрана (НСО) Тодор Коджейков да бъде преназначен на поста. Това предложи правителството...
Копенхаген. Президентът Росен Плевнелиев e на двудневно официално посещение в Дания, в което ще участва в дискусия за енергийната ефективност в Европа...
Очаквах, и се надявам, на повече позитивна кампания.
София. БСП настоява министър-председателят Марин Райков и министърът на вътрешните работи Петя Първанова незабавно да освободят от длъжност директора...
Лондон. Светът се сбогува с Желязната лейди. Единствената жена премиер на Обединеното кралство Маргарет Тачър си спечели това прозвище с безкомпромисн...
Държавният глава зове за позитивна кампания
София. Две нови оперативни програми ще финансират проекти в сферата на иновациите и на образованието, съобщи президентът Росен Плевнелиев. „Работим по...