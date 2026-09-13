Фестивал събра роднини след 2 века
Участниците си тръгнаха със символа на Смоляновци белоглав орел За първи път от много години в събота и неделя село Смоляновци, община Монтана, оживя...
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Участниците си тръгнаха със символа на Смоляновци белоглав орел За първи път от много години в събота и неделя село Смоляновци, община Монтана, оживя...
Над 70 потомци на болярина се събраха в Елена Потомците на болярина Кършо отново се срещнаха. За шести пореден път в събота представители на известни...
Прадядото на Кристалина Георгиева - Иван Попхристов Кършовски, е дал прозвището Левски на Апостола на свободата. Това разкри българският еврокомисар...
Велико Търново. Балканският град Елена ще посрещне българският еврокомисар Кристалина Георгиева на 7 юни за родова среща на Кършовския род. Тя е потом...
Кърджали. Селищен събор събра много пчеларовци, разпръснати из страната. За четвърта поредна година празникът под надслов „Добре дошли в родното село"...
Варна. Прочутият Сивков род се събра на пета поредна и много трогателна среща край морето. Те почетоха основателя и родоначалник Сиво Друмев, роден пр...