Шок след аутопсията на Робин Уилямс, какво откриха
Актьорът отне живота си през 2014
Следете всички новини, анализи и коментари за Робин Уилямс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Актьорът отне живота си през 2014
Робин Уилямс спретнал 15-минутен скеч, за да утеши певицата след Грамитата
Робин Уилямс се ожени за Сюзън Уилямс през 2011-а. Тя е третата му съпруга
Имението Napa Valley на покойния комик Робин Уилямс беше продадено за 18,1 млн. долара след няколко корекции в цената. Имотът първоначално беше пуснат...
Робин Уилямс смятал да се подложи на неврологични изследвания през седмицата преди самоубийството, заяви вдовицата му, цитирана от Ройтерс. В първото...
Страхотна находка за колегите от Е-79. Те накараха да проговори 31-годишната Зорница Спирова, която беше избрана да се качи на сцената от самия Роби У...
Талантливият актьор Робин Уилямс си отиде от този свят точно преди една година. Ще го помним с ролите му в "Мисис Даутфайър", "Аз, човекът", "Ние сме...
Филмът "Булевард", последната работа на самоубилия се през август 2014 г. Робин Уилямс, ще бъде пуснат по кината в САЩ на 10 юли. В интернет вече може...
Робин със съпругата си Сюзан и дъщеря си Зелда
Робин Уилямс може би се е самоубил заради често срещана, но опустошителна форма на деменция. Тя вероятно е нарушила нормалното функциониране на мозъка...
Лас Вегас. Робин Уилямс не е бил под влиянието на наркотици или алкохол, когато се е самоубил, съобщиха властите в Калифорния. 63-годишният актьор беш...
Разпръснаха праха на самоубилия се актьор Робин Уилямс над залива на Сан Франциско, пише "Ню Йорк дейли нюз", цитиран от БГНЕС. Негови роднини са взел...
Меракът за самоубийство е страничен ефект на лекарствата за паркинсон, които Робин е взимал, твърди актьорът Роб Шнайдер, който е бил близък приятел...
"Робин в ада" гласи един от плакатите на крайните баптисти
Робин Уилямс, който напусна грешния ни свят на 11 август по собствено желание, ще бъде погребан в Сан Франциско, на церемония в "изключително тесен" с...
Робин Уилямс ще продължи да живее във виртуалното пространство. Той ще бъде увековечен в компютърната драма World of Warcraft, която му е била любима...
Робин Уилямс е страдал от ранни етапи на болестта на Паркинсон в момента на смъртта си. В сряда полициятя в Лос Анджелис потвърди, че актьорът се е с...
Не ме клонирайте - никой няма да е като мен, казвал гениалният комик "Вече на четвърт век, но за мен винаги ще бъдеш моето малко момиченце. Честит ро...
Робин си е рязал вените, разказва Ребека Спенсър
Мадлен Алгафари, психолог Светът тъгува по Робин Уилямс - човека, който ни подари толкова смях чрез ролите си. Актьорът реши сам да сложи точката, сл...