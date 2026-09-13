Рикошетът от скъпия ток: Цените нагоре, заплатите надолу
Над 2,5 млрд. ще е годишната сметка за електроенергия на бизнеса, училищата, болниците и администрацията
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Над 2,5 млрд. ще е годишната сметка за електроенергия на бизнеса, училищата, болниците и администрацията
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