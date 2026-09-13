Всичко за Рикошет

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Телефон спасил мъж от смърт

Телефон спасил мъж от смърт

24-годишният Кевин Ортиз се е разминал на косъм от смъртта по време на нападението в Калифорния, след като един от куршумите рикоширал в телефона му....

04 декември | 19:30
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Рикошетът на джихада

Рикошетът на джихада

Проф. Владимир Чуков Трагедията, разиграла се в Париж, можеше да се очаква. Франция е най-активната страна, ангажирала се във войната с Ислямска държ...

08 януари | 7:00
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