Всичко за Рибарство

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Болярите минават на риба

Болярите минават на риба

Велико Търново. Риба вместо свинско за нормално кръвно ще похапват великотърновци по препоръка на специалистите по хранене. В старата столица и още 12...

05 февруари | 15:19
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Губим 22 млн. за рибарство

Губим 22 млн. за рибарство

София. България може да загуби около 22 млн. лв. заради изоставане по оперативна програма "Рибарство". Досега са договорени 87% от всички пари, но едв...

17 август | 21:00
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