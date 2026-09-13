Мароко отхвърли спорно решение на Съда на ЕС за земеделието и риболова
Мароко не е страна по този случай, който засяга Европейския съюз от една страна и подкрепяния от Алжир фронт „Полисарио“ от друга
Следете всички новини, анализи и коментари за Рибарство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мароко не е страна по този случай, който засяга Европейския съюз от една страна и подкрепяния от Алжир фронт „Полисарио“ от друга
И браншът настоява ведомството да се премести на морето Европейската комисия иска Агенцията по рибарство и аквакултури да се премести в Бургас, за да...
София. Фонд "Земеделие" финансира инвестиции за 6 млн. лв. по мярката за "Производствени инвестиции в аквакултурата" от програмата за развитие на сект...
Ченгене скеле след наводнението
София. Проектът на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. е разгледан и одобрен на извънредно заседание на Съвета за координация при управ...
Варна. 100 килограма черни миди са върнати обратно в морето, след като е заловен извършителят на бракониерския улов.Инспектори от отдел "Рибарство и к...
Люксембург. Да бъде преразгледано на действащото законодателство в сектора на плодовете и зеленчуците с цел по-равномерно насочване на подпомагането з...
Велико Търново. Риба вместо свинско за нормално кръвно ще похапват великотърновци по препоръка на специалистите по хранене. В старата столица и още 12...
Отличниците получават безплатно разработване на проекти за новия програмен период
Бургас. Рибарите у нас вече могат да назначават стажанти на лодките си, чиито заплати ще идват от евросъюза. Средствата по това перо са заложени пре...
Целта е да покажем добрия пример, който да стимулира още кандидати
София. Около 40% от договорените средства по европейската програма за рибарство са изплатени, обяви за БНР изпълнителният директор на Агенцията по риб...
Шумен. Полицията в Шумен разследва източването на язовир и улов на около 27 тона риба от него, съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен. Според...
София. Министърът на земеделието и храните Димитър Греков заяви, че след 12 септември 2013 г. около 174 милиона лева са договорени по Програмата за ра...
София. България може да загуби около 22 млн. лв. заради изоставане по оперативна програма "Рибарство". Досега са договорени 87% от всички пари, но едв...
Изплатените до момента средства са 63 млн. лв. или 32%
Шефът на агенцията по рибарство призова БСП да си проверяват данните
Левицата настоява за уволнение на директора на ИАРА и за финансова проверка