Чудото на Коледа! Мюсюлманин зарадва вярващите християни за празника
Турхут Исмаил мечтае някой ден да бъде в помощ и на джамия, и на синагога
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Турхут Исмаил мечтае някой ден да бъде в помощ и на джамия, и на синагога
Тя е широка 13 и 20 метра с оформени тротоари и с една внушителна настилка
Там се намира най-старият олтарен балдахин, от 17 век, открит по нашите земи
Туристите често пропускат да отбележат и пристаните на мегаполиса
Заупокойният храм на Рамзес Трети е наричан от древните египтяни хат ганмат ха
За пръв път Египет ще реставрира позлатения ковчег на известния фараон Тутанкамон
Община Благоевград започва възстановяването на мемориала, намиращ се в двора на църквата "Въведение Богородично"
Световноизвестната гробница на египетския фараон Тутанкамон беше реставрирана така, че да бъде съхранена за следващите поколения и вредите от туристич...
Директорът на Националния исторически музей проф.Божидар Димитров е получил писмо от папския нунций в България – Анселмо Пекорари, с което го уведомяв...
Община Каварна отчита ръст на туристите от 21 на сто към 30 септември, посетили резервата Яйлата. Увеличението е спрямо същия период на миналата годин...
Археолози и научни работници от университетите в Рим, Милано, Калабрия, Катаня ще реставрират крепостта "Кипиловско кале", която се намира на пет кило...
Правят 3D изображения на паметници и съкровища в нета 16 млн. евро ще даде министерството на културата за реставриране на храмове и културни паметниц...
Шефът на регионалния исторически музей Ангел Динев (в средата) и специалистите по средновековна археология Петър Калчев и Мария Камишева.