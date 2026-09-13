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Сменят охраната на Алма Матер

Сменят охраната на Алма Матер

София. Втората окупация на Софийския университет "Св. Климент Охридски" докара уволнението на досегашните охранители. Това съобщи ректорът професор Ив...

28 януари | 12:24
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Морал в капан

Морал в капан

От месец насам, тоест от началото на окупацията на университета, слушаме твърдението, че тя е направена поради липсата на морал. В битката срещу въпро...

01 декември | 22:45
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