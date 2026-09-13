Софийският университет алармира! Най-символната му сграда се руши
Към момента няма помещения, които да не се ползват, но има такива, които са с тежки поражения от течове
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Към момента няма помещения, които да не се ползват, но има такива, които са с тежки поражения от течове
Протестиращите преместиха палатките и пейките пред Министерски съвет
Катастрофа блокира движението пред кръстовището на Ректората на Софийския университет. "Алфа Ромео" и "Ситроен" се удариха на кръстовището на булевард...
София. Втората окупация на Софийския университет "Св. Климент Охридски" докара уволнението на досегашните охранители. Това съобщи ректорът професор Ив...
София. Продължава окупацията на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски". От 10.00 часа окупиращите Ректората студенти ще дадат преск...
От месец насам, тоест от началото на окупацията на университета, слушаме твърдението, че тя е направена поради липсата на морал. В битката срещу въпро...
София. Софийският университет вече е под тотална окупация. "Ранобудните студенти, окупирали Софийския университет, обявяваме пълна и ефективна окупац...
София. Певци, музиканти и артисти изразяват подкрепа към антиправителствените протести с концерт на стълбите пред окупирания Ректорат на Софийския уни...
София. За 135-и ден в София се провеждат антиправителствени протести, които започнаха от сутринта с подкрепа за окупиралите Ректората на Софийския уни...