Виден Реформатор се появи в листите на ГЕРБ
Стоил Яков беше шеф на борда на директорите на военноремонтни заводи ТЕРЕМ ЕАД
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Стоил Яков беше шеф на борда на директорите на военноремонтни заводи ТЕРЕМ ЕАД
С мотото "Общи усилия - сигурен успех" тръгна предизборната кампания на Реформаторския блок пред столичния Народен театър. Отново сме тук и отново см...
Защо Реформаторският блок се стреми така активно към властта, при положение, че ГЕРБ и БСП обявиха, че няма да подкрепят кабинет в ламките на този пар...
Реформаторският блок ще внесе промени в Закона за движение по пътищата, които предвиждат сваляне на номерата на колата, ако шофьорът е извършил тежко...
Хора, имайте кураж, опитайте, гласувайте за мен. С този призив излезе вчера вероятният бъдещ кандидат за президент на РБ Трайчо Трайков. Пред Нова тв...
ГЕРБ и Реформаторският блок ще се подкрепят взаимно при балотаж на президентските избори. Това е съгласувано на вчерашната среща на управляващата коал...
Реформаторският блок (РБ) продължава да търси своя кандидат-президент чрез изслушвания поотделно за всяка от партиите на четиримата номинирани, достиг...
Обща номинация с ГЕРБ вече не е актуална И лидерската среща на председателите на партии в Реформаторския блок не доведе до преодоляване на противореч...
Военният министър Николай Ненчев е готов с предложение за заместник на подалия оставка шеф на ВВС генерал Румен Радев. Това е генерал Цанко Стойков, в...
Резултатите от социологическото проучване в Реформаторския блок за това какъв да бъде кандидатът им за президент ще изиграе ключова роля при избиранет...
Реформаторският блок има трима фаворити за своя кандидат за "Дондуков" 2. С най-сериозни шансове за избор са директорът на Съюза на офицерите от резе...
Има време за интелектуалци и време за генерали Заради международната несигурност предсрочен вот ще повлече България надолу, казва Найден Зеленогорски...
Реформаторският блок все повече отива към издигане на гражданска кандидатура за президент. От партията на Меглена Кунева ДБГ също заявиха, че не искат...
Със смесени предприятия ще изнасяме храни за Русия Не е важно кога ще обявим кандидата на РБ за президент, а кой ще бъде той, казва Божидар Лукарски...
Само на ГЕРБ не му трябва съюзник, реформаторите фалират, ако нямат кандидат, най-трудно ще се разберат патриотите Отлагането на съобщаването на имет...
Прехвърлят горещия картоф с номинацията върху Гражданския съвет на блока Реформаторският блок зацикли в издигането на кандидат за президент. Макар и...
Препоръчвам на Реформаторския блок - нека бъдем по-смирени и да работим обединени за развитието на страната, за да реализираме секторни политики във в...
Съветниците от Реформаторския блок в София поискаха забрана на шествието на руските рокери Десетки жители на Казанлък и околните селища посрешнаха с...
Народните представители от гражданската квота в Реформаторския блок Петър Славов и Мартин Димитров внесоха промени във вече приетия на първо четене Из...
Без предварителни избори ще бъде определен общият кандидат на Реформаторския блок за президент. Няма да има и ограничения пред лидерите на партии да б...