Виктор Серафимов, РБ: Само съдебна реформа ще спре корупцията
Финансирането на обществените медии сега зависи от изпълнителната власт, което е грешка
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Финансирането на обществените медии сега зависи от изпълнителната власт, което е грешка
Собственици на затворени заведения и магазини в молове искат да знаят ще получат ли обезщетение
ГЕРБ, патриоти и реформатори се разбраха за промени в Изборния кодекс Споразумение между ГЕРБ, реформаторите и Патриотичния фронт за промени в Изборн...
„Важно е да отчетем различията, които има в Реформаторския блок. Днес ние не разчитаме на първоначалните 23, а само на 13 техни представители. Имаме п...
Страх ли те е Лукарски? Пиле шарено ли съм, Москов? Кунева искаш ли, да спра парите на учителите, след като ги давам предизборно, разкрещя се премиеръ...
ГЕРБ е в управлението, защото нямаше никакъв друг шанс да се създаде управление преди две години. То не е самоцелно. От това, което виждам в момента,...
Търпението ми се изчерпва. Групата днес иска да преформатирам правителството. Или РБ ще дойдат и ще се държат като управляваща коалиционна партия, или...
Трайчо Трайков, номиниран от Гражданския съвет, е окончателната кандидатура за президент на Реформаторския блок (РБ). Това реши Изпълнителният съвет н...
Ретроградният Меркурий бавел номинацията на ГЕРБ Премиерът Бойко Борисов все пак ще се кандидатира за президент, но не тази есен, а след 5 години. "Т...
„Позицията на г-н Лукарски е емоционална, вследствие на противоречивото поведение на ДБГ. Който от двамата кандидати получи доверието на РБ, ще бъде п...
След няколкомесечни преговори РБ най-накрая взе решение за кандидат-президентската си двойка. Бившият икономически министър в първия кабинет "Борисов"...
Лидерите на управляващото мнозинство заявиха готовност за успешно завършване на пълния мандат Готовност и воля за успешно изпълнение на управленската...
Докато ръководството на РБ се срещат с премиера Бойко Борисов в Министерски съвет, Радан Кънев даваше изявления в кулоарите на парламенат. Официално т...
Радан Кънев се обърна срещу собствената си партия, за да наложи личния си фаворит за кандидат-президент на реформаторите Трайчо Трайков. Въпреки че ре...
Поредна драма разтресе при реформаторите. Единията съпредседател на парламентарната група Радан Кънев успя да измести другия - Найден Зеленогорски и п...
Вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева подкрепи премиера Бойко Борисов за срещите, които проведе с турският премиер Бинали Йълдъръм...
Печелившата формула за РБ е граждански кандидат, опозиционно настроен. Това обяви днес лидерът на ДСБ Радан Кънев. След изслушването вчера на кандидат...
Реформаторският блок ще препита набелязаните си кандидати за "Дондуков" 2 на 16 август, вторник. През идната седмица от блока трескаво ще продължат по...
Реформаторите още не могат да се разберат за кандидат-президентската си двойка. Тепърва партиите в блока ще проведат допитване до членовете си за напр...
Интелектуалец, приличен човек със здравомислеща перспектива за България. Това е профилът, на който според вицепремиера и лидер на ДБГ Меглена Кунева,...