Роман пъзел побърква маниаци
„Челюстта на Каин“ е удивителна криминална загадка
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„Челюстта на Каин“ е удивителна криминална загадка
Ирена Тодорова каза кои избори ще са решаващи
Политолози и социолози все по-трудно правят прогнози
Инициативата бе посветена на 150-годишнината от създаването на таблицата на химичните елементи
След местния вот гласът на опозицията и АБВ може да тежи повече от този на Патриотите Наскоро участвах в разговор заедно с двама висши представители...
Плевен. Бизнесдамата от Плевен Венелина Вънова, която първа у нас подреди онлайн най-големия пъзел в света и за малко не влезе в Книгата с рекордите н...
София. Студентът от академията на МВР Симеон Вънов победи в състезанието по редене на пъзели в Плевен. Той бе в отбор заедно със сестра си Снежка. Два...
Велико Търново. Бъдещи архитекти сглобиха нестандартен пъзел пред крепостта Царевец, който след седмица ще се превърне в градинска мебел. Студентите к...