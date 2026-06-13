Путин се отказа да си говори пряко с руснаците
Основната причина за това са честите появи на стопанина на Кремъл, казват от Кремъл
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Основната причина за това са честите появи на стопанина на Кремъл, казват от Кремъл
Тазгодишното издание на програмата „Пряка линия“ продължи 4 часа и 16 минути
По време на първата за тази година редовна „Пряка линия" с президента на Русия 12-годишната Варвара Кузнецова попита Владимир Путин „ако се давят (Пет...
Убийството на Борис Немцов е трагедия и позор. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на традиционната пряка линия с гражданите. Той изт...
Страхотна 2014-а година за Русия отбеляза Владимир Путин в традиционната пряка линия с гражданите. Тя продължава обикновено 4 часа, като се подбират т...