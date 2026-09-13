60-и ден на протести срещу правителството
София. За 60-ти пореден ден в столицата продължават протестите срещу правителството на Пламен Орешарски. Протестиращите в София около 20:00 са не по...
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София. За 60-ти пореден ден в столицата продължават протестите срещу правителството на Пламен Орешарски. Протестиращите в София около 20:00 са не по...
Тъпани заглушават дебатите за бюджета
Множеството тръгна от фонтаните при президентството
София. Планираният като мирен флашмоб сутрешен протест под надслов "На кафе пред парламента" ескалира до блокада на сградата на Народното събрание. В...
След кадровите гафове не бързам с назначенията на зам.-министри
Брюксел опипва почвата за излизане от кризата с нежен натиск върху БСП и ГЕРБ
След първото падане на тарифите на 5 март всяко домакинство е икономисало по 9.40 лв.
София. Хиляди граждани се събират в столицата за десети ден на протести срещу правителството на Пламен Орешарски. Пред сградата на Президенството съб...
Светът като че ли се е побъркал. Турските демонстранти от "Таксим" призовават българите да се бунтуват, а самите те размахват бразилското знаме. В род...
София. Започна организираният във Facebook протест пред НДК, където в момента се провежда заседание на Съвета на Партията на европейските социалисти (...
Хората по площадите изнесоха урок по стил, дисциплина и усет за справедливост
Правят фолклорен концерт пред парламента