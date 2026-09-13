Всичко за Протест Срещу Орешарски

Следете всички новини, анализи и коментари за Протест Срещу Орешарски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Десети ден на протести

Десети ден на протести

София. Хиляди граждани се събират в столицата за десети ден на протести срещу правителството на Пламен Орешарски. Пред сградата на Президенството съб...

23 юни | 17:51
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Поколението на бунта

Поколението на бунта

Светът като че ли се е побъркал. Турските демонстранти от "Таксим" призовават българите да се бунтуват, а самите те размахват бразилското знаме. В род...

23 юни | 6:30
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Протестът пред НДК

Протестът пред НДК

София. Започна организираният във Facebook протест пред НДК, където в момента се провежда заседание на Съвета на Партията на европейските социалисти (...

22 юни | 11:10
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