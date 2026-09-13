Търсенето на имоти не спира - ПроКредит Банк предлага изключително добри условия за закупуването на жилище

ПроКредит банк предлага жилищни кредити с конкурентна за пазара ни лихва - 2.25%, когато тя е плаваща, и 4%, когато е фиксирана