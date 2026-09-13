Петър Славов: Инфлацията провокира събития, които свиват търсенето на финансиране
Кредитите ще станат по-скъпи, а оценката на клиентите – по-консервативна
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Кредитите ще станат по-скъпи, а оценката на клиентите – по-консервативна
По-безопасен, по-сигурен и надежден начин за плащане с iPhone и Apple Watch
ПроКредит банк предлага жилищни кредити с конкурентна за пазара ни лихва - 2.25%, когато тя е плаваща, и 4%, когато е фиксирана
Банката на бизнеса няма да събира такса за входящи преводи и намалява тези за изходящи