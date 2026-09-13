Усвоили сме 95% от парите за първия програмен период
5% по-малко от максималните 100% усвояемост на европейските фондове е постигнала България през първия програмен период, който започна през 2007 и реал...
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5% по-малко от максималните 100% усвояемост на европейските фондове е постигнала България през първия програмен период, който започна през 2007 и реал...
Вече са сключени договори за 3,1 млрд. лв. от евросредствата от новия програмен период 2014-2020 г. Това става ясно при справка в новата версия на Инф...
Стара Загора. Старозагорската община ще бъде готова да кандидатства за европейски средства в момента, в който се отворят проектните схеми по програмат...
Еврокомисията тупа топката заради орязания си бюджет, политическата нестабилност у нас налива масло София. 2014-а може да е нулева година за усвояван...
София. Столична община ще кандидатства за следващия програмен период с проекти на стойност над 4 млрд. лева, заяви кметът на София Йорданка Фандъкова....
Още има шанс за оперативна програма за образование, твърди Зинаида Златанова
София. Вицепремиерът Зинаида Златанова ще открие публичната дискусия за Споразумението за партньорство за следващия програмен период между България и...
София. "Необходима е незабавна реакция на българските институции по отношение на намалението с 20% на средствата за България по Програмата за развитие...
Велико Търново. Подготовката на проекта за автомагистрала „Хемус" ще бъде финансирана по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., а строителствот...