Жесток скандал! Балабанов смаза смаза Асен Василев за черните списъци
Такъв проект не е обсъждан с ИТН, не сме го виждали и не ни е изпращан, заявиха депутатите на Слави
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Такъв проект не е обсъждан с ИТН, не сме го виждали и не ни е изпращан, заявиха депутатите на Слави
Камарата на общините на Великобритания одобри спорен проектозакон за вътрешния пазар
Демократите и републиканците в Конгреса на САЩ бяха единодушни по отношение на предложение за използването на американските въоръжени сили в борбата с...
София. Законопроектът за предучилищното и училищното образование ще бъде обсъден от депутатите в Народното събрание днес. Негови вносители са Милена Д...
Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители Проектозаконът за училищното и предучилищното образование, внесен от ГЕРБ...
София. Днес от 10 часа ще се проведе извънредно заседание на Министерския съвет, на което е предвидено да бъде разгледан проектът на закон за държавни...
Разработват стратегия за киберсигурност на информационните потоци Бургас. Министерски съвет прие пътната карта за електронно управление на изнесеното...
Москва. Руският парламент внесе законопроект, който предвижда ограничаване на консумацията на одеколони и лосиони като алкохолни напитки. Това пише "Л...
София. Проверки на доходи и имоти очакват не само политици и длъжностни лица, назначени на публични постове, но и техни близки и роднини. Това предви...
София. Всички стажанти ще работят на трудов договор, ако бъдат приети промени в Кодекса на труда, които ще бъдат гласувани на първо четене в парламент...
Анкара. Проектозакон за съдебната реформа предизвика скандал и бой в парламента в Турция, предаде Ройтерс. В същото време около 20 хиляди души са изле...
София. "Винаги, когато има подозрения по отношение на обръчи от медии и офшорки, ДПС отговаря с конкретни действия", заяви пред Нова телевизия депут...
Пътят към ада е постлан с добри намерения. Само така може да се коментират с едно изречение внесените поправки в Закона за вероизповеданията. Днес вси...