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Адел напсува продуцент

Адел напсува продуцент

Британската певица Адел отново успя да предизвика скандал. По време на свой концерт направо от сцената тя се нахвърли с нецензурни думи срещу известни...

14 юни | 14:53
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