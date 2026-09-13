Продуцентът на Ергенът разтресе ефира с истината за кандидатките!
Изстреля го направо, без заобикалки
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Изстреля го направо, без заобикалки
Говори продуцентът на романтичното риали
На 54-годишна възраст
Работил е по награждавани филмови и телевизионни музикални произведения
Артистите казват, че това е цената на славата
Преди седмица продуцентът беше задържан във връзка с разследване за длъжностно присвояване
В последните близо 15 години намерих страхотен отдушник и психотерапевт в спорта, споделя той
Стив Албини е работил с велики музиканти
Отиде си на 86 години
Бившата актриса, известна с ролята си в "Костюмари", се появи на червения килим на събитие на "Варайъти"
Според него гражданско общество в България няма
Освен актьор той е и кинорежисьор, киносценарист и продуцент
Николай Пашев застана пред цяла България, за да изясни всички въпроси около случилото се с певеца
Кралската снаха снима филм за руски шпионин от Сената на САЩ
Победителка в конкурса Мис Черноморец стана 18-годишната Инстаграм звезда Алис Койчева
Галина Долапчиева грабна короната "Мисис България Universe 2018" на 20-ото издание на най-престижния конкурс за омъжени дами у нас
Британската певица Адел отново успя да предизвика скандал. По време на свой концерт направо от сцената тя се нахвърли с нецензурни думи срещу известни...
Милен Киров е пианист, композитор, продуцент, доктор по музика. Роден е в Пловдив, но от 15 години живее в Лос Анжелис и вече е гражданин на САЩ. В м...
Един от най-богатите индийски кинаджии с номинации за Оскар и 6-кратен носител на приза „Най-добър актьор" на Боливуд води личния си готвач по време н...
Митовски, Гочев и Цанков имат финансови проблеми