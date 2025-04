Отиде си легендарен продуцент, създал безброй хитове

Ърв Готи, музикалният продуцент, създал хитове за Ja Rule, Ashanti, DMX и Дженифър Лопес, почина на 54-годишна възраст.

Най-известен като основател на звукозаписния лейбъл Murder Inc., неговият характерен стил на смесване на хип-хоп ритми с плавни R&B мелодии оформи звученето на класациите в края на 90-те и началото на 2000-те години.

Като текстописец и продуцент неговите мултиплатинени хитове включват дуетите на J-Lo и Ja Rule Ain't It Funny и I'm Real, парчетата на Ashanti Foolish и Always on Time и What's Luv на Fat Joe.

„Хората се объркват, защото тя се продава като поп музика. Но ние правим преди всичко черна музика“, казва той пред Guardian през 2002 г.

Причината за смъртта не е обявена, но музикалният магнат се е борил с проблеми, свързани с диабета, и в началото на 2024 г. е претърпял нещо, което е описано като „лек инсулт“, предава "Вести".

По това време представители на Готи заявиха, че той е променил диетата си и е „успял да се възстанови напълно“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com