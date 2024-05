Почина легендарен американски продуцент, музиката замлъкна

Легендарният американски звукозаписен продуцент Стив Албини, работил с „Нирвана“, „Пиксис“, Пи Джей Харви, Джими Пейдж и Робърт Плант, почина на 61-годишна възраст, съобщиха от неговото студио, предаде ДПА.

Албини продуцира албума In Utero на „Нирвана“ от 1993 г., Surfer Rosa на „Пиксис“, албума Rid Of Me на Пи Джей Харви, както и Walking Into Clarksdale - единствения съвместен албум на членовете на „Лед Цепелин“ Пейдж и Плант.

Той свири и в собствените си групи „Биг Блек“, „Рейпман“ и „Шеллак“ и основава собствено студио в Чикаго, наречено Electrical Audio.

От студиото не съобщават причината за смъртта му.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com