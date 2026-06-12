Десетки странни призовки. МВР се хвана за главата
Целта е всяване на паника и тормоз на хората, каза комисар
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Целта е всяване на паника и тормоз на хората, каза комисар
Възможно е да се раздават призовки по улиците, твърди военен
Призовки получават дори и студенти
Катаджиите на пътя ще могат да връчват и призовки, стана ясно днес. С новите информационни системи, които се разработват в ГД "Национална полиция" те...
Киев ще има рамо от София за евроинтеграцията, обеща премиерът Само 20 от общо 200 000 българи, които живеят в Украйна, са получили призовки за мобил...